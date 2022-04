Norvegia stregata per la Roma, tegola per Mourinho

La Roma nel match contro il Bodo/Glimt deve fare i conti con una tegola pesante: Mourinho deve rinunciare al big

La Norvegia si conferma terra sfortunata per la Roma. Nell’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo/Glimt, i giallorossi sono fermi sull’1-1 con la papera di Rui Patricio che ha consentito ai norvegesi di rispondere al gol di Pellegrini.

Ma per Mourinho la brutta notizia è arrivata dall’infortunio di Mancini: il difensore giallorosso ha accusato un problema fisico nel corso del secondo tempo ed è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto il tecnico capitolino ha mandato in campo Smalling che ha dovuto riscaldarsi in fretta e furia per sostituire il compagno acciaccato. Restano da capire le condizioni di Mancini e l’entità dell’infortunio.

Roma, infortunio di Mancini: gli aggiornamenti

La Roma è attesa domenica pomeriggio dalla sfida all’Olimpico contro la Salernitana, fanalino di coda della Serie A, mentre giovedì c’è il match di ritorno contro il Bodo/Glimt e quindi la sfida in casa del Napoli. Un trittico per il quale Mourinho spera di poter contare anche su Mancini.