Conference League | Bodo/Glimt-Roma 2-1, giallorossi ribaltati: beffa nel finale per Mourinho

Finisce 2-1 Bodo/Glimt-Roma, gara d’andata dei quarti di finale di Conference League: gli uomini di Mourinho beffati nel finale

Finisce la partita tra Bodo/Glimt e Roma disputata in Norvegia. I giallorossi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol del capitano Lorenzo Pellegrini, che aveva freddato il portiere avversario con un tiro di sinistro da dentro l’area dopo un perfetto assist di Mkhitaryan.

I norvegesi, mai pericolosi nella prima frazione, approcciano però meglio la gara nella ripresa e pareggiano al 55′ con Wembangomo, il cui destro da fuori è deviato da Saltnes. Una deviazione decisiva che mette fuori causa Rui Patricio. La Roma riprende il campo e con Pellegrini va vicina ad un nuovo vantaggio: il destro da fuori area del capitano viene però messo in angolo dall’estremo difensore avversario. Nel finale arriva la beffa. Vina causa un ingenuo calcio di punizione dalla destra, il cross trova uno smarcatissimo Vetlesen, che non deve neppure saltare e di testa infila Rui Patricio. Decisiva anche in questo caso una deviazione, dello stesso giocatore uruguayano. La squadra di Mourinho ora è obbligata a vincere con più di un gol di scarto tra sette giorni all’Olimpico per riuscire a centrare la qualificazione alle semifinali del torneo.

Tabellino Bodo/Glimt-Roma 2-1

Marcatori: Pellegrini (R) 43′, Wembangomo (B) 55′, Vetlesen (B) 89′.