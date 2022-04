Mourinho lo dice direttamente in conferenza: “Mi interessa solo una cosa”

José Mourinho si prepara a sfidare di nuovo il Bodo Glimt con la sua Roma. L’allenatore ha parlato in conferenza stampa nel tardo pomeriggio di oggi Ritorno al passato per la Roma e per José Mourinho. I giallorossi, infatti, domani sfideranno il Bodo Glimt nei quarti di finale di Conference League. Una partita cruciale nella stagione dei giallorossi e che rappresenta un banco di prova per l’intero percorso di crescita dei capitolini. Infatti, nei gironi con un risultato ampissimo avevano avuto la meglio i norvegesi: ora è arrivato il momento del riscatto e nessuno vuole sbagliare. Ne ha parlato Mourinho in conferenza stampa pochi minuti fa: “Sono felice di tornare, per me l’unico problema è il campo sintetico. Dobbiamo raggiungere le semifinali: questa volta speriamo di fare meglio. Sarà diverso, perché abbiamo una squadra diversa. Anche come fiducia e motivazione”.

Il portoghese commenta anche le caratteristiche del Bodo: “Hanno cambiato giocatori, ma comunque resta la loro visione di gioco. Hanno una buona condizione, sono freschi e sono bravi quanto lo erano prima”. E in vista del match di domani, Mourinho ha solo un obiettivo: “Non mi interessa nulla se non vincere domani. Alcuni sono bravi a parlare, siamo qui per loro“. Bodo Glimt-Roma, le parole di Mourinho in conferenza stampa

Mourinho risponde così a precisa domanda, sulla presenza della Roma in coppa a differenza di altre italiane: “Mi piacerebbe che ci fossero altre italiane, dato che quando giochiamo contro Napoli o Inter sarebbe meglio per noi se giocassero anche loro tornei europei. La verità è che in Europa ci siamo solo noi e Atalanta. Noi speriamo di fare bene domani“.

Il tecnico portoghese continua poi la sua battaglia rispetto al campo sintetico: “Il calcio deve essere giocato sul naturale, sul sintetico è un altro sport – dice il tecnico -. A volte mi lamento anche del nostro campo, che ora è buono, ma in precedenza non sempre lo è stato. Vogliamo solo giocare il miglior calcio, non si tratta di lamentele. Non ci sono scuse”. Poi ribadisce: “Dobbiamo guadagnare le semifinali. Il Bodo è una buona squadra perché gioca bene anche sul naturale. Non ci diedero due rigori ma giocarono bene. Sono una buona squadra”.