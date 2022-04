Topps licenziatario ufficiale EURO 2024: sotto contratto Mourinho come Testimonial!

Topps diventa licenziatario ufficiale per UEFA EURO 2024 e mette sotto contratto José Mourinho come Testimonial. Tutti i dettagli

Già partner ufficiali per la Champions League e per tutte le altre competizioni UEFA per club, Topps e UEFA hanno annunciato oggi una partnership per EURO 2024, EURO 2028 e le altre competizioni UEFA per le squadre nazionali, incluse le Nations League Finals e la Women’s EURO 2025.

“Topps, che all’inizio di quest’anno è diventato parte di Fanatics, piattaforma sportiva digitale leader a livello mondiale, diventerà il nuovo partner ufficiale della UEFA dal 2022 al 2028, fornendo sticker esclusivi, trading card e collezionabili legati a UEFA EURO 2024 in Germania così come per i prossimi eventi”, si legge nel comunicato diffuso dopo l’accordo. Ma non solo.

Per l’annuncio e l’attivazione della partnership, Topps ha stretto un accordo con José Mourinho come suo EURO Ambassador. Sarà il tecnico portoghese della Roma a scegliere personalmente i giocatori che saranno inclusi nelle collezioni di Topps. Nella campagna promozionale #TheSpecialSelection, Mourinho è presentato come il selezionatore ufficiale di tutte le squadre nazionali per Topps e le collezioni Road To UEFA EURO 2024. I primi esclusivi prodotti saranno lanciati nell’estate 2022. Topps aiuta così Mourinho a realizzare l’unica cosa mancante nella sua carriera: allenare una nazionale, o almeno selezionare i giocatori delle nazionali che saranno inclusi nell’album di figurine di Topps.