“E’ già un crack”: arriva l’investitura di Gasperini

Le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini prima di Lipsia-Atalanta: il tecnico non ha dubbi, “è un crack”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Lipsia, andata dei quarti di finale di Europa League.

L’allenatore dei bergamaschi ha rivendicato con orgoglio gli obiettivi raggiunti: “Da tre anni siamo l’italiana che va meglio in Europa. Quando abbiamo iniziato a giocare in Europa, temevamo di non riuscire a dare un contributo al ranking: ci siamo comportati bene”.

Lo stesso Gasperini fissa l’obiettivo: “Il primo è superare il turno: già arrivare in semifinale sarebbe importante. Non avvertiamo la necessità di vincere il trofeo, nessun club italiano lo vince dal 1999. Il secondo obiettivo è giocare in Europa anche il prossimo anno: non è scontato e nemmeno facile”.

Lipsia-Atalanta, Gasperini: “Scavini è un crack”

Dal discorso generale ai singoli con tre nomi in particolare: Zapata, Musso e Scalvini. Sul primo il tecnico della Dea dice: “E’ importante per noi, verrà in panchina ma ci sono grandi possibilità che entri”. Su Musso, invece, l’allenatore lo difende per l’uscita in ritardo su Mertens di domenica: “In quell’azione ci sono quattro errori: tre scalate sbagliate e poi il suo”. Infine su Scalvini: “E’ giovane, ma è pronto: da un certo punto di vista è già un crack”.