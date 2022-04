Diretta Chelsea-Real Madrid e Villarreal-Bayern Monaco

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Chelsea-Real Madrid e Villarreal-Bayern Monaco, andata dei quarti di finale di Champions

Dopo la sfida tra City e Atletico Madrid, è tutto pronto per il secondo incrocio tra Inghilterra e Spagna sulla via che conduce alle semifinali di Champions League. Nonostante l’incertezza societaria, a Stamford Bridge c’è grande attesa per la sfida di questa sera tra Chelsea e Real Madrid.

Una sfida che ha il sapore di rivincita per la squadra allenata da Carlo Ancelotti. La scorsa stagione furono proprio i Blues ad eliminare il Real in semifinale, guadagnandosi il pass per la finale, poi vinta contro il Manchester City. Ormai lontanissimi dal primo posto in Premier League e reduci dalla batosta contro il Brentford, i ragazzi di Tuchel cercano un immediato riscatto in campo europeo e tenteranno di replicare il successo dello scorso anno.

Nell’altra sfida della serata, dopo aver eliminato la Juventus, il Villarreal di Emery tenterà di bissare l’impresa contro il Bayern Monaco. Una partita senza storia sulla carta, anche se i bavaresi già nel precedente turno hanno fatto tremendamente fatica contro il Salisburgo in trasferta nell’andata degli ottavi. Calciomercato.it seguirà i due quarti di finale di Champions League in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-REAL MADRID

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Azpilicueta; Mount, Pulisic; Havertz. All. Tuchel

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modrić; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

FORMAZIONI UFFICIALI VILLARREAL-BAYERN MONACO

Villarreal (4-3-1-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Capoue, Parejo, Coquelin; Lo Celso; Danjuma, Moreno. Allenatore: Unai Emery.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Musiala; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Julian Nagelsmann.