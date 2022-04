CMIT TV | Roma, Splendore: “Situazione Zaniolo difficile da sbrogliare”

Intervenuto alla CMIT TV Fabio Massimo Splendore ha parlato della questione Zaniolo e del possibile futuro lontano dalla Roma

Il futuro di Zaniolo tiene banco in casa Roma. A parlarne, intervenuto alla CMIT TV, è Fabio Massimo Splendore, giornalista del Corriere dello Sport.

“Ci sono storie che nascono in un certo modo, quella tra Zaniolo e la Roma è un grandissimo amore, una grandissima intuizione. E’ arrivato come un calciatore di grandissime prospettive, poi il destino gli ha remato contro e quando vivi due stagioni e devi assorbire due infortuni di quel tipo si fa tutto più difficile e si crea quella situazione per cui a questo punto non so quanto la Roma riesca ad aspettare Zaniolo, quanto lui abbiamo voglia di essere atteso dalla Roma e non pensi che le cose sono andate in un certo modo e magari anche cambiare aria può diventare una soluzione. Credo che Zaniolo a fine stagione possa andare via. Poi secondo noi del Corriere dello Sport si sta muovendo il Napoli con forza su questo obiettivo”.

Calciomercato Roma, Splendore: “Complicato individuare valutazione Zaniolo”

Splendore continua parlando della possibile valutazione di Zaniolo: “Riflettiamo anche sulla valutazione che si può dare a lui, non è facile individuarla correttamente. La Roma ha fatto sapere non meno di 80 milioni che è un modo per dire non venite qui a toglierci un problema offrendo cifre poco credibili. Oggi potrebbero sembrare tanti, forse oggettivamente lo sono, ma tra un anno potrebbero essere pochi. Mi sembra un po’ la questione di Salah: la Roma pensava di aver fatto una grande cessione ad una cifra importante, dopo due anni valeva il doppio. Non è una situazione facile da sbrogliare a Trigoria”.