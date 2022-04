Calciomercato Juventus, 30 milioni e ‘accordo’ con il Milan

Milan in vantaggio per un acquisto che potrebbe far entusiasmare i tifosi rossoneri

In una partita ampiamente dominata schiacciando il Bologna nella sua metà campo, al Milan è mancato solamente il gol. Poca lucidità da parte degli attaccanti e tante occasioni sprecate, che hanno consentito dopo l’ultimo turno ad Inter e Napoli di riavvicinarsi pericolosamente alla vetta.

In attesa di scoprire cosa ne sarà del futuro di Zlatan Ibrahimovic, Paolo Maldini sa bene che in avanti bisognerà muoversi sul mercato. Origi a costo zero è un primo tassello da cui ripartire, ma non sarà certamente l’ultimo tra gli obiettivi del reparto offensivo. Un ruolo che andrebbe rinforzato, ad esempio, è quello dell’esterno sinistro, dove sia Saelemaekers che Messias – nonostante sprazzi di buon talento – hanno fatto fatica ad imporsi con continuità durante tutta la stagione. Per questo motivo in quella casella il Milan sta guardando in casa del Real Madrid per un profilo di livello internazionale.

Calciomercato Milan, Asensio apre al trasferimento

A riportare la notizia è ‘Sportmediaset’, secondo cui l’idea Asensio per il Milan potrebbe presto spiccare il volo. Il calciatore in questa stagione ha trovato parecchio spazio nello scacchiere di Carlo Ancelotti al Real Madrid, ma non è riuscito a mostrare continuità. Con le grandi manovre della prossima estate che dovrebbero portare Mbappé in maglia ‘blanca’, per Asensio diverrebbe complicatissimo trovare spazio nel tridente con Benzema e Vinicius.

Sul calciatore si sarebbe mossa anche la Juventus di recente, ma dall’entourage filtra un certo orgoglio per aver ricevuto l’interesse da parte del Milan che dal calciatore viene considerato come una delle possibili opzioni per il suo futuro. Asensio piace non solo in Italia ma anche in Inghilterra, dove l’Arsenal sembra essere in vantaggio rispetto ad un altro paio di club sulle sue tracce. La valutazione del suo cartellino oscilla tra i 25/30 milioni di euro.