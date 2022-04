Ha già firmato il precontratto: nuovo ribaltone Juventus

Un importante calciatore seguito dalla Juventus per la prossima estate avrebbe già firmato un precontratto col top club: colpo di scena

La Juventus ormai non ha più molto da chiedere a questa stagione. Dopo la sconfitta subita per mano dell’Inter, l’unico possibile trofeo rimasto è la Coppa Italia. Ma soprattutto la squadra guidata da Massimiliano Allegri dovrà mantenere al sicuro il quarto posto in classifica, con la Roma di Jose Mourinho che si è portata a 5 punti di distanza.

Quanto fatto vedere dalla ‘Vecchia Signora’ nella stagione in corso non può essere soddisfacente ovviamente ai piani alti. La prima annata del mister livornese è andata peggio rispetto a quella di Pirlo e pesa parecchio la brutta figura in Champions League contro il Villarreal. La dirigenza torinese, dal canto suo, è concentrata sulle mosse da compiere in ottica futuro. Il cambiamento in corsa del progetto ha portato all’addio di Dybala a parametro zero, che diventerà effettivo dal 30 giugno. La società si è convinta a non puntare più sulla Joya, nonostante le parti avessero raggiunto un accordo sulla base di 8 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus. In tanti si chiedono chi raccoglierà l’eredità dell’argentino, domanda alla quale è impossibile ora rispondere.

Calciomercato Juventus, colpo di scena Dembele: ha già firmato un precontratto

La Juventus lavora su più fronti per potenziare il reparto offensivo. Nella lista dei desideri di Cherubini c’è sempre il nome di Ousmane Dembele, il cui destino resta un rebus alquanto intricato. Dall’approdo di Xavi sulla panchina il rapporto col Barcellona è nettamente migliorato. L’ex Borussia Dortmund si è nuovamente ritagliato uno spazio rilevante in campo. I blaugrana vorrebbero trattenerlo, non a caso lunedì il Ds Alemany è volato a Marrakech per incontrare Moussa Sissoko, l’agente del calciatore.

Gli spagnoli per adesso non modificano l’offerta di rinnovo presentata a dicembre, non accettata dall’entourage di Dembele. Ma stando a quanto si apprende da ‘ElNational.cat’, l’esterno francese avrebbe già firmato un precontratto col PSG diverse settimane fa. Il classe ’97 pare non abbia voluto attendere oltre, chiudendo dunque l’accordo con i parigini. E la Juventus potrebbe vedersi costretta a rinunciare definitivamente all’attaccante.