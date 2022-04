Incontro e ribaltone Juventus: ora può arrivare il rinnovo

Possibile ribaltone nella trattativa per il rinnovo: l’incontro può cambiare le carte in tavola e rappresentare una svolta per la Juventus

Il destino sembrava già segnato, ma ora può cambiare davvero tutto con la svolta che interessa anche alla Juventus. Sono i contratti in scadenza il vero cruccio dei club, piccoli e grandi, in questo particolare periodo storico.

Lo sanno bene i bianconeri che sono ormai pronti a salutare Paulo Dybala dopo che la trattativa per il rinnovo che ormai è stata accantonata. Una scelta condivisa da tutte le parti in causa hanno precisato alla Continassa, ma che apre la caccia al sostituto.

Tra i tanti nomi, da tempo se ne fa uno che potrebbe arrivare a parametro zero. Si tratta di Ousmane Dembele, 23 anni, attaccante in scadenza di contratto con il Barcellona. Qualche settimana fa il suo addio ai blaugrana sembrava già definito, tanto che in un paio di occasioni la società lo ha mandato in tribuna per provare a spingerlo ad accettare un addio invernale. Xavi però lo ha voluto in squadra, lo ha schierato ed ora è tutto cambiato: i fischi del ‘Camp Nou’ si sono tramutati in applausi e l’addio è meno scontato. Proprio per Dembele c’è stato un incontro in Marocco.

Calciomercato Juventus, incontro per il rinnovo di Dembele

La dirigenza ha voluto accontentare le richieste di Xavi e così Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, è volato in Marocco per parlare con il procuratore di Dembele. Lo riferisce ‘sport.es’, secondo cui il dirigente blaugrana ha avuto un vertice con l’agente per capire se ci fosse la possibilità per tornare a parlare di rinnovo o se il futuro del 23enne francese fosse già deciso con un accordo con un altro club.

Tra le società interessate, come detto, anche la Juventus con le novità sul fronte Dembele che potrebbero tagliare fuori i bianconeri.