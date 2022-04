Alex Sandro ‘tradisce’ la Juve: nuova destinazione in Serie A

La Juventus si lecca le ferite dopo la sconfitta cocente rimediata in campionato contro l’Inter mentre tra contratti da rinnovare, cessioni ed eventuali acquisti si muove già il mercato del prossimo anno

La Juventus esce dalla corsa scudetto dopo aver perso in casa contro l’Inter nell’ultima giornata di Serie A. Una sconfitta che brucia per come arrivata in coda ad una partita giocata piuttosto bene e alla quale è mancato solamente il gol. Un dettaglio non da poco nel quale è riuscita ad insediarsi un’Inter cinica e spietata, capace di capitalizzare al massimo con Calhanoglu l’unica vera palla gol avuta.

Al netto di una Coppa Italia ancora tutta da giocare, la Juve lavora anche al di fuori del terreno di gioco per programmare per tempa la prossima annata che dovrà essere quella del riscatto. La dirigenza da Arrivabene in giù sta valutando anche la posizione di diversi calciatori nell’ottica delle uscite, come già evidenziato dall’addio di Paulo Dybala a costo zero.

Calciomercato Juventus, sorpresa dai bookmakers: spunta Alex Sandro alla Roma

Al netto dei contratti ancora da rinnovare c’è anche chi come Alex Sandro è reduce da un paio di annate negative ed in totale calando rispetto ai suoi primi anni in bianconero, motivo per cui anche la sua posizione resta tutta da valutare. Da tempo si chiacchiera anche su un eventuale sostituto a sinistra, mentre neanche la mano di Allegri sembra avergli ridato lo smalto perduto di un tempo. Alex Sandro potrebbe dunque anche partire in estate con Nedved, Cherubini e Arrivabene che potrebbero così andare a caccia di un erede.

La curiosità più importante è relativa però alla eventuale prossima destinazione del difensore brasiliano. I bookmakers in queste ore quotano infatti a 6.00 un approdo di Alex Sandro alla Roma di Josè Mourinho entro il prossimo 31 agosto 2022. Ruolo quello del terzino sinistro che visto il brutto impatto di Vina sul nostro campionato potrebbe essere anche da potenziare in casa giallorossa, per quanto il giovane Zalewski da esterno a tutta fascia si sia adattato alla grande e stia facendo molto bene.