Scelto il nuovo centrocampista della Juve: ritorno a tradimento

La Juve studia il futuro alla ricerca delle giuste opportunità per la sua rosa. ‘Scelto’ il nuovo centrocampista per Allegri ed è un ritorno a tradimento

La Juve va alla ricerca di soluzioni adeguate per rinforzare la sua rosa e con aspettative del tutto rinnovate rispetto a qualche mese fa.

La Vecchia Signora, infatti, dopo aver dato nuova linfa all’attacco con l’arrivo di Dusan Vlahovic, ora punta nomi importanti a centrocampo. La sconfitta contro l’Inter ha estromesso quasi del tutto Massimiliano Allegri dalla lotta scudetto, ma lo stesso allenatore, dopo la buona prestazione dei suoi, ha ammesso che l’anno prossimo l’obiettivo dichiarato sarà proprio il primo posto. Sarà quel che sarà, ma passerà anche dal calciomercato, dove un uomo d’ordine, di corsa e di rottura in mezzo al campo sembra indispensabile. Tra le tante soluzione che potrebbero essere all’orizzonte, una scelta oggi è già stata fatta.

Calciomercato Juve, Jorginho la spunta su tutti a centrocampo

Questa sera c’è la Champions League e questo è per forza di cose già un dolore per la Juve, che poteva esserci ai quarti di finale. L’occhio bianconero guarderà le sfide di questa sera anche in ottica calciomercato. Diversi giocatori impegnati nella competizione più importante d’Europa potrebbero fare gola alla dirigenza bianconera.

Per questo, abbiamo chiesto ai nostri utenti su Telegram chi sarebbe il miglior rinforzo per la Vecchia Signora tra Casemiro, Jorginho, Lo Celso e Goretzka. Beh, il sondaggio l’ha vinto l’ex Napoli con il 42% dei voti. Non poco, a sottolineare come nel pensiero dei tifosi alla Juve manchi proprio quell’uomo di qualità, alla regia, che detti i tempi di gioco e prepari al meglio la manovra bianconera. Di certo, qualcosa sarà fatta in quella zona campo e, visto quanto sta succedendo al Chelsea, un occhio a Jorginho bisogna darlo nel prossimo futuro.