Anche l’Inter se n’è accorta, l’immagine di Conte non lascia dubbi

Anche l’Inter ne è al corrente, la missione di Antonio Conte non è passata inosservata: le immagini non lasciano dubbi

Grande serata di calcio allo Stamford Bridge, Chelsea e Real Madrid hanno dato vita ad una partita molto intensa e combattuta con gli spagnoli che hanno sfoderato un Benzema in serata di grazia.

Non lo stesso si può dire di Romelu Lukaku: il belga è entrato soltanto nel secondo tempo e ha avuto la palla per accorciare le distanze, fallando il colpo di testa da distanza ravvicinata. L’attaccante ex Inter è al centro di numerosi voci di mercato: non soltanto un possibile ritorno in nerazzurro, ma anche la possibilità di ritrovare il suo ex allenatore Antonio Conte. E proprio l’allenatore salentino non è passato inosservato sugli spalti dello stadio londinese.

Calciomercato Inter, Conte sugli spalti: missione per Lukaku

Antonio Conte era allo Stamford Bridge per assistere a Chelsea-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions, insieme a Roberto D’Aversa. Una presenza non particolarmente strana, considerato che l’allenatore vive a Londra e l’importanza del match, ma che non è passata di certo inosservata.

Del resto tra i calciatori in campo c’è anche quel Lukaku che lui è riuscito a far esplodere all’Inter e che il tecnico ritroverebbe molto volentieri. Al Tottenham (in caso di addio di Kane) o al Paris Saint-Germain, se in estate dovesse esserci l’addio, con buona pace dell’Inter che monitora la situazione ma è consapevole che per il grande ritorno c’è l’ostacolo economico da superare. Oltre al richiamo di Conte…