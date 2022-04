Calciomercato, intreccio Juventus-Inter: il colpo è doppio

Fari puntati su Juventus e Inter per il prossimo mercato estivo: il tecnico pregusta il doppio colpo per rivoluzionare la squadra

La Lazio guarda con attenzione a Milano e Torino per il mercato della prossima estate. Maurizio Sarri ha intenzione di rivoluzionare la rosa della squadra biancoceleste e ha messo gli occhi sugli esuberi di Inter e Juventus.

Non è un mistero infatti l’interesse del tecnico laziale per Matias Vecino, già sondato con forza a gennaio dalla formazione capitolina. Il centrocampista uruguaiano è in scadenza di contratto con l’Inter e non rinnoverà con il sodalizio campione d’Italia. Sarri pregusta il colpo a parametro zero e preme per portare Vecino a Formello.

Ma non finisce qua, visto che la lista degli acquisti ‘gratis’ di Sarri è abbastanza lunga. A Romagnoli e al pupillo Mertens – scrive il ‘Messaggero’ – si aggiunge anche Federico Bernardeschi che il mister di Fignine ha già allenato ai tempi della Juventus. Il rinnovo del nazionale azzurro con la ‘Vecchia Signora’ rimane molto complicato ed è probabile che le strade si divideranno a fine stagione. Bernardeschi piace a Sarri per la sua duttilità e potrebbe utilizzarlo sia nel tridente offensivo che a centrocampo.

Non solo obiettivi a parametro zero: nel summit con Tare e Lotito, l’allenatore della Lazio vorrà chiarire anche la situazione di Milinkovic-Savic, con la dirigenza capitolina che pensa di sacrificare il serbo per poi reinvestire il corposo tesoretto sul mercato. Lotito chiede 100 milioni, l’agente del giocatore Kezman punta a una cessione tra i 65 e i 70 milioni di euro: PSG e Manchester United sarebbero in prima fila, più indietro invece Inter e Juventus. Le due big italiane restano comunque da sempre vigili sugli scenari in merito al forte centrocampista serbo classe ’95, già a quota 9 tra gol e assist in questa stagione. Sarri intanto per rimpiazzare Milinkovic punterebbe su Allan, pronto a svincolarsi dall’Everton.