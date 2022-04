L’offerta è giusta, colpo in arrivo per l’Inter

L’Inter si avvicina sempre più a un nuovo colpo, affare in dirittura d’arrivo per i nerazzurri: la proposta di Marotta trova il gradimento

La vittoria contro la Juventus e il pareggio del Milan contro il Bologna hanno risollevato di colpo le quotazioni dell’Inter in chiave scudetto. I nerazzurri sperano ora di riprendere l’andatura, in un finale di stagione che si annuncia più incerto che mai per la lotta al titolo.

Parallelamente, la società si muove sul mercato per iniziare a costruire già la squadra di domani. La speranza è quella di accogliere i nuovi giocatori con la seconda stella sul petto, Marotta in ogni caso è già al lavoro e ha le idee piuttosto chiare sugli innesti di fare alla rosa per confermare la competitività in Italia e provare ad alzarla in Europa. Già bloccato Onana per la prossima stagione, ecco quale potrebbe essere il secondo colpo.

Inter, sprint decisivo per Bremer: la proposta che convince il Torino

In difesa, il gradimento per Gleison Bremer non è certo una novità. Ma ora l’Inter fa sul serio e spinge per acquistarlo dal Torino. Il giocatore, a sua volta, ha chiarito da tempo ai granata che in estate vorrà raggiungere una squadra in grado di lottare per i massimi traguardi. Secondo ‘Tuttosport’, la quadratura per il brasiliano, che nei piani dell’Inter andrà a rimpiazzare de Vrij per il quale si proverà a monetizzare senza troppi rimpianti, potrebbe essere trovata con una proposta ai granata di 15 milioni di euro più il cartellino di Dimarco, giocatore che Juric conosce bene per averlo allenato al Verona.