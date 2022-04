Milan, la stagione è finita: UFFICIALE, ginocchio KO

Il Milan perde il calciatore da qui al termine della stagione. Lesione al ginocchio per il difensore di Stefano Pioli che verrà operato domani

Fa parte del calcio, eppure fa sempre male. La partita di ieri contro il Bologna non ha portato solo un pareggio dolorosissimo per la classifica, ma anche un brutto infortunio per il Milan di Stefano Pioli.

Alessandro Florenzi nel posticipo di Serie A ha riportato un trauma al ginocchio sinistro.

Gli esami effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione del menisco interno, in seguito alla quale sarà eseguito un intervento in artroscopia. L’operazione avverrà domani a Roma dal Professor Mariani.

#Florenzi nella gara di ieri sera ha riportato un trauma al ginocchio sinistro.

La stagione è seriamente a rischio e potrebbe essersi conclusa ieri sera, privando Pioli di un elemento che si stava rivelando fondamentale nelle sue rotazioni. Da terzino destro e talvolta anche da esterno d’attacco, l’ex Roma ha rappresentato un’arma tattica importante. In attesa della guarigione e delle decisioni per il futuro, i rossoneri dovranno puntare su altri interpreti. Ed è comunque un fattore da tenere in considerazione nella lotta scudetto.