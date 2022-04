CMIT TV | Niente Pif, Suning cede l’Inter ad Aramco

Continuano le voci su una cessione dell’Inter: accordo raggiunto con Aramco, c’è la data dell’annuncio

Il futuro dell’Inter continua a tenere banco. La squadra di Inzaghi è attualmente impegnata nella corsa per lo scudetto: i nerazzurri sono a quattro punti dal Milan ma con una partita da recuperare e possono viaggiare sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria in casa della Juventus.

Un successo che potrebbe rappresentare la svolta per una squadra che nelle ultime uscite era apparsa in difficoltà. La svolta potrebbe esserci però anche dal punto di vista societario. Non è la prima volta che emergono voci sulla possibile cessione da parte del gruppo Suning della proprietà del club, dopo che nei mesi scorsi si era parlato soprattutto del fondo Pif. In questo caso è Aramco ad aver intavolato una trattativa con la società cinese e ad aver trovato anche un accordo.

Inter, accordo con Aramco: l’annuncio

A parlare di questa ipotesi, intervenuto alla CMIT TV, è Seba Inter che rivela: “L’accordo Inter–Aramco è chiuso, ma l’annuncio ci sarà in estate. A giugno, alla fine del campionato ci sarà l’ufficialità”.

Un temporeggiare che lo stesso Seba Inter attribuisce anche alla definizione della questione stadio, un aspetto sempre fondamentale quando si tratta di cessione di società calcistiche. “Credo che ciò che manca è una chiara posizione sullo stadio”. Non resta che attendere quindi, intanto per Inzaghi e i calciatori nerazzurri l’appuntamento più importante è sul campo con lo Scudetto da difendere dagli assalti di Milan e Napoli.