Pericolo United, altro colpo oltre ad Osimhen: l’agente non smentisce

Non solo Victor Osimhen, altro obiettivo in casa Napoli per il Manchester United: l’agente non smentisce

Gli occhi del Manchester United vigili sul Napoli. Non solo Victor Osimhen infatti sarebbe finito nel mirino del club inglese. Il centravanti nigeriano piace molto ai ‘Red Devils’, che sembrano, ancora una volta, intenzionati ad effettuare una nuova rivoluzione estiva per rafforzare la squadra.

E Osimhen sarebbe il grande obiettivo per il reparto offensivo, ma il presidente azzurro De Laurentiis avrebbe fissato in 120 milioni di euro il prezzo per un eventuale addio del giocatore nato a Lagos. Il classe 1998 non sarebbe però l’unico giocatore azzurro nel mirino del club inglese a cui piace anche Amir Rrahmani. Il nazionale kosovaro è nel frattempo diventato punto fermo della rosa di Spalletti, ma le sue prestazioni non sono passate inosservate Oltremanica.

Rrahmani-Manchester United, parla l’agente

A proposito di un interesse del Manchester United, l’agente del giocatore Adrian Aliaj, ha parlato del futuro del proprio assistito al portale kosovaro ‘Gazeta Blic’, sottolineando sì l’interesse degli inglesi, ma anche come possa essere difficile per il giocatore lasciare Napoli nel corso della prossima estate: “Manchester United? Sappiamo che piace a tanti club. Sono molte le squadre interessate a lui. Però è felice a Napoli, è sotto contratto con gli azzurri e lì sta molto bene. Giocherà in Champions League e il Napoli è molto vicino a garantirgli questo traguardo”.