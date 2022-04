Richiesta mostruosa, Scudetto e addio: 120 milioni di euro

Milan, Napoli e Inter si giocano il campionato, intanto l’estate può riservare un addio: 120 milioni per il possibile uomo-scudetto

Un campionato in sette partite, con tre squadre che si giocano lo scudetto. Oltre a Milan e Inter è il Napoli a sognare un trofeo storico: chi vincerà, però, potrebbe perdere il suo gioiello più prezioso.

Il pareggio dei rossoneri contro il Bologna rischia di avere un peso enorme sul campionato e ha, di fatto, riportato in sostanziale equilibrio nella corsa scudetto. I nerazzurri e i partenopei escono da questo weekend con maggiore entusiasmo, che potrebbe essere un fattore decisivo per la vittoria finale. In estate, poi, la Serie A potrebbe salutare una delle sue stelle più luminose: fissato il prezzo a 120 milioni, con la Premier League pronta alla carica.

Osimhen dallo scudetto al possibile addio | Servono 120 milioni alla Premier

Ci sono giocatori che, in caso di scudetto, si prenderebbero le copertine più di ogni altro. Nel caso in cui dovesse vincere il Napoli il tricolore, quest’uomo sarebbe senza dubbio Victor Osimhen. Il nigeriano è cresciuto molto e ha segnato goal pesanti, permettendo all’undici di Luciano Spalletti di inanellare una serie di risultati positivi e di essere ad un solo punto dalla capolista. In estate, però, l’ex Lille potrebbe anche decidere di accettare la corte della Premier League.

Secondo quanto rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, molti club inglesi starebbero guardando a Victor Osimhen con crescente interesse e Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato a 120 milioni di euro il prezzo giusto per il nigeriano. Una cifra ‘monstre’, ma che i club inglesi potrebbero decidere di sborsare per aggiudicarsi uno dei migliori attaccanti sul panorama europeo. L’ultimo regalo di Osimhen a Napoli, allora, potrebbe essere lo scudetto. Se dovesse riuscire a riportare il tricolore nella città di Maradona, poi, potrebbe anche salutare lasciando un ricordo indelebile. La Premier League non molla l’africano.