La Juve ha già chiuso il primo affare, botto da 35 milioni

La Juventus sta per concludere un’operazione economica molto importante

Iniziata lo scorso gennaio con due acquisti molto importanti come Dusan Vlahovic e Zakaria, la rivoluzione della Juventus verrà completata nella prossima sessione estiva del calciomercato. L’addio a costo zero di Paulo Dybala, già annunciato dall’ad Maurizio Arrivabene, non sarà l’unico tra i bianconeri.

Tra i calciatori in scadenza, ad esempio, chi potrebbe lasciare la Juventus è anche Federico Bernardeschi, e insieme a lui attenzione anche a Mattia Perin e Juan Cuadrado. Chi ha più possibilità di trovare invece un accordo per il rinnovo è sicuramente De Sciglio, giocatore che Massimiliano Allegri ha sempre stimato e che terrebbe volentieri anche per le prossime stagioni.

Oltre ai tanti giocatori in scadenza, non sono certi di una permanenza anche Alex Sandro, Artur, McKennie e Rugani, senza dimenticare i prestiti di Morata e Kean in ballo. Insomma, tutti saranno saranno esame in questo finale di stagione e dovranno dimostrare di meritare una conferma. Prendere Rabiot come esempio, migliore in campo nel match contro l’Inter e motivato a cambiare la sua storia in positivo nel club bianconero. E non è tutto.

Calciomercato Juventus, Tottenham stregato: Kulusevski verrà riscattato

Tra le cessioni messe a segno lo scorso gennaio in direzione Tottenham, oltre a quella a titolo definitivo di Bentancur, c’è pure quella di Kulusevski a titolo temporaneo. Un prestito che, come da accordi, potrà essere trasformato in riscatto a fronte di determinate condizioni.

L’accordo con gli Spurs, va ricordato, prevedeva un corrispettivo di 10 milioni per il prestito oneroso, di cui 3 milioni per la stagione sportiva 2021/22 e 7 milioni per la stagione 2022/23, con l’obbligo che si sarebbe verificato al raggiungimento di determinati obiettivo fissati per la prossima annata.

Ma il rendimento talmente stupefacente di Kulusevski, diventato in pochissimo tempo titolare nel tridente al fianco di Kane e Son, secondo il ‘Daily Mail’ avrebbe convinto il Tottenham ad anticipare il riscatto a questa estate per un riscatto che i due club avevano concordato sui 35 milioni di euro pagabili in cinque esercizi.