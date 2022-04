Juventus, sorpasso a Zaniolo: ecco il nuovo 10

La Juventus potrebbe sorprendere tutti con l’erede di Dybala: anche i bianconeri sarebbero sulla stella della Bundesliga

I bianconeri con la sconfitta subita contro l’Inter sono tagliati fuori dalla corsa scudetto e in questo finale dovranno consolidare il quarto posto: la testa va, inevitabilmente, alla prossima stagione.

La prima questione che dovrà essere affrontata è quella dell’erede di Paulo Dybala, che a fine stagione lascerà Torino a parametro zero. Nicolò Zaniolo resta uno dei profili che più interessano la Juventus e che potrebbero fare al caso di Allegri, ma dall’estero arrivano notizie preoccupanti per il giocatore della Roma. La ‘Vecchia Signora’, infatti, starebbe partecipando alla corsa per una delle stelle più splendenti del calcio europeo: ecco chi potrebbe essere il nuovo numero ’10’ della Juventus.

Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo | Idea Gnabry per la ’10’

Come vi abbiamo raccontato a più riprese su queste pagine, nel futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe esserci la Juventus. Uno scenario che, però, non è esclusivo: i bianconeri, infatti, per l’erede di Dybala si stanno guardando intorno. Secondo quanto riportato da ‘goal.com’, ci sarebbe anche la Juventus su Serge Gnabry. Il tedesco ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Bayern Monaco, che sta lavorando al rinnovo ma le richieste dell’attaccante sono molto importanti e i bavaresi potrebbero optare per una separazione in estate.

Gnabry ha uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione e vorrebbe andare a salire. La Juventus, che con l’arrivo di Vlahovic ha messo un tetto massimo 7 milioni per gli ingaggi, potrebbe fare un’eccezione per arrivare all’esterno d’attacco del Bayern. Il pericolo principale, però, sarebbe rappresentato dalla concorrenza: su Gnarby ci sono anche Real Madrid e Liverpool. Insomma, un’impresa quasi impossibile ma per la maglia numero ’10’ della Juventus c’è anche la candidatura di Serge Gnarby.