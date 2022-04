Futuro Salah, la rivelazione: “Me lo ha detto lui stesso”

La Juventus sogna Momo Salah: spunta una rivelazione sul futuro dell’attaccante egiziano, sotto contratto con il Liverpool fino al 2023

A luglio inizierà il suo ultimo anno contrattuale con il Liverpool, ecco perché Momo Salah rischia di diventare uno dei nomi più chiacchierati del mercato. L’accordo tra l’egiziano e il club inglese per il rinnovo ancora non è stato raggiunto e tante sono le società che sognano l’ex, tra le altre, di Roma e Fiorentina. Uno di questi club è la Juventus, che perderà Paulo Dybala in estate e sogna il grande colpo con il giocatore africano.

L’operazione certamente non è semplice, ma mai dire mai. Le ultime dichiarazioni relative allo status contrattuale del giocatore, sembrano però complicare le cose in casa bianconera. A rilasciarle è stato il ministro dello Sport egiziano, Ashraf Sobhi in un’intervista rilasciata ad una radio egiziana, come riferisce ‘Metro’.

Ministro egiziano: “Salah vuole rinnovare con il Liverpool”

“Dopo la partita persa contro il Senegal (dove Salah ha sbagliato uno dei rigori e che è costata l’eliminazione all’Egitto e la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar), ho parlato con lui in aeroporto e gli ho detto di dimenticare quanto è successo e di focalizzarsi sul futuro. Gli ho suggerito di continuare la sua carriera in un altro club che non fosse il Liverpool, ma lui mi ha detto che il suo primo obiettivo è quello di rinnovare il contratto e restare a Liverpool” ha affermato il ministro Sobhi.

Frasi certamente che lasciano trasparire quella che è la volontà del giocatore. Poi certamente bisognerà trovare un accordo, ma le parole del ministro fanno capire come la prima scelta dell’egiziano sia quella di continuare ad indossare la maglia dei ‘Reds’. I negoziati per il rinnovo contrattuale sono in corso, ma soltanto poche settimane fa l’agente del giocatore aveva fatto capire, attraverso i social, come la proposta del club inglese, definita da Klopp “Il massimo” sarebbe piuttosto lontana dalle richieste dell’entourage del giocatore africano.