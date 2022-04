Tentativo disperato, la Juventus ora lo sa: “Accordo quasi impossibile”

Incontro in programma per provare a riavviare la trattativa: tentativo disperato per un accordo quasi impossibile, Juventus alla finestra

La Juventus ha intenzione di varare la linea verde per il prossimo anno. L’arrivo di Vlahovic è esemplificativo della strategia che la società ha intenzione di attuare nel prossimo calciomercato: calciatori giovani e di elevata qualità.

Una doppia caratteristica che condizionerà anche le scelte nel reparto arretrato, dove la società bianconera potrebbe intervenire con più di un acquisto. Un difensore arriverà sicuramente ma con il possibile ritiro di Chiellini gli interventi da fare in quella zona del campo dovrebbero essere due, senza contare le necessità sugli esterni. Cherubini scandaglia il mercato alla ricerca delle occasioni. Si è parlato a lungo di Rudiger per il quale l’accordo non c’è mai stato, come raccontato da Calciomercato.it, e sul quale la concorrenza è agguerrita, Real Madrid in testa.

Proprio dalla Spagna potrebbe arrivare un’altra opportunità anche se la situazione è ancora in divenire. Si tratta di Ronald Araujo, 23 anni, difensore del Barcellona con il contratto in scadenza nel 2023. Proprio per l’uruguaiano è in programma un incontro molto importante quest’oggi.

Calciomercato Juventus, il Barça prova a convincere Araujo

Come si legge su ‘sport.es’, i dirigenti del Barcellona e l’agente del calciatore si incontreranno quest’oggi per valutare la possibilità di un avvicinamento tra le parti. Le posizioni al momento sono molto distanti con il calciatore – che ha uno degli ingaggi più bassi nella rosa – che non avrebbe gradito la differenza tra l’offerta ricevuta e gli stipendi dati ai nuovi acquisti (Christensen e Kessie).

La stessa fonte parla di “accordo quasi impossibile” da raggiungere quest’oggi anche se aggiunge che l’obiettivo dei blaugrana è di tenere viva la trattativa per strappare poi un’intesa nelle prossime settimane. La Juventus resta alla finestra, consapevole che nel caso di fumata nera la concorrenza non sarà poca, soprattutto dalla Premier League.