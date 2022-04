La Juve ‘regala’ la conferma: avanti insieme

Zhang dopo la Supercoppa non ha più lasciato la squadra e ora vuole lo scudetto: ecco come cambia l’Inter con il presidente a Milano

La vittoria contro la Juventus ha rilanciato in maniera forte i nerazzurri per la corsa scudetto, soprattutto perché il Milan non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Bologna: proprio il match contro gli emiliani può permettere al ‘Biscione’ di arrivare a -1 dai cugini.

Negli ultimi mesi, più precisamente a partire dalla Supercoppa italiana vinta sempre contro i bianconeri, Steven Zhang è rimasto a Milano al fianco della squadra. Il presidente si è legato sempre di più all’Inter, alla squadra e… al tecnico. Anche il futuro di Simone Inzaghi ora può cambiare con una maggiore vicinanza di Zhang alla società.

Zhang resta vicino all’Inter | Inzaghi sempre più blindato

Come rivelato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Steven Zhang è sempre più innamorato dell’Inter e anche di Simone Inzaghi: la visione del calcio del presidente coincide con quella del tecnico emiliano. L’idea di sfoggiare un calcio propositivo, come mostrato dai match contro Real Madrid e Liverpool in Champions League, piace molto a Zhang e la panchina di Inzaghi sembra essere sempre più al sicuro.

Oltre a Marotta, infatti, ora l’ex allenatore della Lazio può contare anche sul pieno appoggio del presidente: una sicurezza in più che può dare la spinta per la corsa scudetto. Come riportato sul ‘Corriere della Sera’, per Simone Inzaghi il rinnovo sembra essere diventato lo scenario più probabile. Tutto rimandato al termine della stagione, prima la concentrazione per il rush finale deve essere totale.