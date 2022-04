Decisione presa, il futuro è già scritto: arriva gratis

La decisione è ormai stata presa, a fine stagione ci sarà l’addio gratis: niente Serie A però, il suo futuro è in Premier League

I parametri zero continuano ad animare il mercato. Sempre di più i calciatori che decidono di non prolungare il contratto in scadenza e andare via gratis dalla società di appartenenza.

In Italia lo stiamo vedendo con Dybala, Insigne e Kessie, così come – sempre sponda Milan – lo si era già visto lo scorso anno con Calhanoglu e Donnarumma.

Ma non è solo nel nostro paese che c’è chi decide di non rinnovare il contratto e scegliere la prossima squadra. Ad esempio in Germania il Borussia Dortmund fa i conti con la decisione di Dan-Axel Zagadou. Il 22enne, ex Paris Saint-Germain, ha il contratto a fine stagione ma non prolungherà con il club tedesco. Una scelta che aperto la caccia al difensore, accostato anche alle italiane, Milan e Inter su tutte.

Calciomercato Milan, Zagadou sceglie la Premier League

In realtà come riferisce ‘Sport1’, per le squadre della Serie A ci sarebbero poche possibilità di portare il difensore nel nostro campionato. La scelta di Zagadou sarebbe, infatti, ricaduta sulla Premier League ed in particolare il West Ham potrebbe presto chiudere la trattativa.

Del resto il calciatore avrebbe scelto di lasciare la Germania per intraprendere l’avventura in un nuovo campionato e il fascino dell’Inghilterra potrebbe avere la meglio sui tentativi dalla Serie A.