Marotta non ha scelta: due big di Inzaghi lasciano l’Inter

L’Inter conferma Inzaghi in panchina: il tecnico nerazzurro potrebbe essere costretto però a rinunciare a due big nel prossimo mercato estivo

L’Inter si rilancia nella corsa scudetto dopo il sofferto successo in casa della Juventus e il contemporaneo passo falso dei cugini del Milan contro il Bologna.

La vittoria firmata su rigore da Calhanoglu, nel match al alta tensione dell’Allianz Stadium, ridà ossigeno alla formazione di Simone Inzaghi dopo un periodo delicato dove i campioni d’Italia avevano perso terreno in classifica dalle rivali per la lotta al titolo. Il bis scudetto, con conseguente seconda stella, sarebbe l’assist decisivo per il rinnovo in panchina del tecnico piacentino, confermato comunque a prescindere dall’Ad Marotta nel pre-partita del Derby d’Italia.

Inzaghi gode della fiducia della dirigenza e del presidente Zhang, quest’ultimo molto vicino alla squadra negli ultimi mesi e presente anche in tribuna a Torino domenica sera. Come successo però la scorsa estate, l’Inter potrebbe essere costretta a rinunciare a due big della rosa di Inzaghi stando a quanto sottolinea stamane il ‘Corriere della Sera’. Nell’ultimo mercato estivo furono Lukaku e Hakimi i sacrificati eccellenti e a fine stagione Marotta potrebbe essere costretto a sacrificare altri pezzi da novanta per non intaccare la sostenibilità economica imposta da Suning.

Calciomercato Inter, Zhang ordina due cessioni eccellenti: Lautaro e de Vrij verso l’addio

Lautaro Martinez e de Vrij sarebbero i due ‘candidati’ principali a salutare Milano per esigenze di bilancio e senza uscire dai paletti imposti dalla famiglia Zhang. Il ‘Toro’ argentino non ha convinto neanche nella trasferta contro la Juventus e l’Inter aprirebbe a una sua cessione se qualche big europea si presentasse con un offerta tra i 70 e gli 80 milioni di euro, nonostante un rinnovo firmato soltanto nei mesi scorsi fino al 2026. Lautaro piace sempre all’Atletico Madrid in Spagna, così come ha diversi estimatori pure in Premier League. Anche il difensore olandese sta deludendo in questo 2022 ed è soltanto ad un anno dalla scadenza con i meneghini. Il rinnovo è bloccato e senza la firma sul nuovo accordo l’ex Lazio è destinato a salutare i nerazzurri. Valutazione intorno ai 20 milioni per de Vrij che fa gola alle grandi d’Inghilterra.