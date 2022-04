CMIT TV | Juventus-Inter non è finita: “Hanno fatto ridere il globo”

Non si placano le polemiche relative al derby d’Italia, Juventus-Inter, vinto dai nerazzurri grazie al rigore di Calhanoglu

Nonostante siano passate oltre trentasei ore, Juventus-Inter continua a far discutere. E non solo per le decisioni, contestate, dell’arbitro Irrati e degli addetti al Var, ma anche per l’atteggiamento tenuto in campo da alcuni calciatori.

La vittoria ottenuta dalla squadra di Simone Inzaghi, alla luce anche del pareggio del Milan capolista di Stefano Pioli contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, rimette i nerazzurri in piena corsa per lo Scudetto, insieme proprio ai rossoneri e al Napoli di Luciano Spalletti. Di contro, la Juventus di Massimiliano Allegri ha perso la grande occasione di rientrare in questa sfida a quattro e dovrà concentrarsi sul mantenimento del quarto posto, insidiato dalla Roma di José Mourinho.

Tornando, però, al derby d’Italia disputato domenica all’Allianz Stadium di Torino, sono diversi gli episodi arbitrali che hanno avvelenato la partita. In primis, il rigore concesso e fatto ribattere da Irrati, dopo la parata di Szczesny, ad Hakan Calhanoglu, che alla seconda occasione non ha sbagliato realizzando il gol decisivo. Contestazione accesa dei bianconeri anche per un fallo di Bastoni su Zakaria, ritenuto dal direttore di gara fuori area, mentre le immagini dicono altro. Ma si discute anche del discorso simulazioni.

Juventus-Inter: “Hanno fatto ridere il globo”

In particolare, durante la diretta Twitch sulla CMIT TV di Calciomercato.it, si è concentrata l’attenzione sugli atteggiamenti di Dusan Vlahovic e Matthjis de Ligt, resosi protagonisti di episodi discussi. E il parere dello youtuber nerazzurro Fabio Bergomi è stato decisamente tranchant. “DomenicaVlahovic e de Ligt hanno fatto ridere il globo. È brutto protestare in quella maniera. Io farei così: protesti, lo rivediamo e se non è rigore vieni espulso”. Una posizione chiara e netta contro il fenomeno, sempre presente, delle simulazioni in campo.