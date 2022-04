Scoppia la polemica: “Non capisco il ricorso, non è bello vincere così”

Dopo la gara del week-end continuano ad emergere nuove polemiche: il tecnico non le manda a dire

La notizia ha fatto il giro del mondo perché certamente è qualcosa che non si vede tutti i giorni su un campo da calcio. Nella sfida Friburgo-Bayern i bavaresi hanno preso alla lettera il detto “Giocare con il dodicesimo uomo in campo” visto che hanno giocato, anche se per soli 17 secondi, in 12 contro 11.

La gara, conclusa 1-4 per gli ospiti, era in quel momento sul punteggio di 1-3, con l’episodio avvenuto tra l’84’ e l’85’ minuto di gioco. Il club bavarese però rischia la sconfitta a tavolino, anche perché il Friburgo ha deciso di presentare ricorso. Una decisione che non è piaciuta al tecnico del Bayern, Julian Nagelsmann: “Personalmente non riesco a capire perché il Friburgo abbia deciso di presentare ricorso. Come avrebbero fatto a segnare due gol in 18 secondi? Io non l’avrei fatto, non è bello vincere sfruttando un errore di un avversario. Non sarei felice di vincere tre punti in questo modo, non sul campo – ha affermato Nagelsmann – Non me lo sarei aspettato, ma non sono neppure così sorpreso, alla fine è un segnale di tutta la pressione che c’è su questo sport”.

Il tecnico del Friburgo Streich al termine della gara si era detto contrario ad un eventuale ricorso: “Presumo che non dovremmo fare appello. Ci sono delle regole rispetto a cui noi agiamo di conseguenza, ma il Bayern non ha colpe”.