Rischio sconfitta a tavolino: in campo in 12 per 17 secondi

Il Bayern Monaco vince e convince ancora una volta in Bundesliga strapazzando a domicilio il Friburgo per 4-1. Giallo però nel secondo tempo

Riparte anche la Bundesliga dopo la sosta per gli impegni delle nazionali con il Bayern Monaco capolista che non fa sconti e vince senza alcun problema in trasferta sul campo del Friburgo. Un successo a domicilio per 4-1 suggellato dalle reti di Goretzka, Gnabry, Coman e Sabitzer, arrivate tutte nella ripresa, quando i bavaresi hanno cambiato completamente passo.

Controllo totale anche nei numeri per il Bayern che domina in lungo e in largo, pur raccogliendo solo nei secondi 45 minuti i frutti di una superiorità netta nei confronti di un avversario che naviga comunque nella zona europea di una classifica dominata dalla truppa di Nagelsmann. Eppure, nonostante il campo abbia emesso un verdetto piuttosto netto, le cose potrebbero cambiare, perchè spunta un piccolo giallo nella ripresa che potrebbe pregiudicare il risultato della partita.

Caos a Friburgo, vince il Bayern Monaco ma in campo sono 12

Nei minuti finali ci sono stati momenti di grande confusione a ridosso di una lunga sosta della bellezza di quasi 6 minuti. Tra l’84’ e l’85’, sul punteggio di 1-3, Nagelsmann aveva organizzato un doppio cambio, con una sostituzione che prevedeva anche l’uscita dal terreno di gioco di Kinglsey Coman. Per un errore del tabellone luminoso che ha segnalato l’uscita del numero 29, vecchio numero dell’attaccante francese, l’ex juventino non ha lasciato il terreno di gioco. Nonostante fosse stato sostituito Coman ha poi anche ritoccato il pallone creando inevitabili discussioni, con il Bayern che a conti fatti ha giocato effettivamente in 12 per circa 17 secondi. Nico Schlotterbeck, centrale di difesa del Friburgo, si sarebbe accorto dell’errore segnalandolo all’arbitro che successivamente ha fermato il gioco.

Una situazione al limite che potrebbe anche portare alla sconfitta a tavolino del Bayern in quanto l’articolo 17, paragrafo 4 recita: “Se un calciatore gioca una partita o una parte di essa senza esserne abilitato, la squadra che ha utilizzato l’atleta deve essere sanzionata con un 2-0 a tavolino, a meno che la partita non termini prima che l’arbitro si accorga dell’inidoneità del calciatore”.

Probabile a questo punto un ricorso del Friburgo.