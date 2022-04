Succede l’incredibile, Pioli scaricato dopo Milan-Bologna

Il Milan si è reso protagonista di una prestazione non soddisfacente contro il Bologna: i tifosi scaricano Pioli, scoppia la bufera

Un’altra volta il Milan è inciampato contro una piccola. È questo il verdetto della gara contro il Bologna, valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Il ‘Diavolo’ era chiamato a rispondere alla pesantissima vittoria dell’Inter nel Derby d’Italia e al successo del Napoli a Bergamo.

La squadra di Pioli, però, non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 tra le mura di San Siro con i rossoblù. Un risultato deludente, considerando ovviamente il livello più che fattibile dell’avversario, stasera peraltro senza il suo condottiero Mihajlovic. Ora potenzialmente i partenopei e la ‘Beneamata’ sono potenzialmente a -1 da Leao e compagni. Sui social i tifosi hanno mostrato tutto il loro disappunto per quanto visto e nel mirino ci è finito anche Pioli.

Milan-Bologna, Pioli bersagliato dai tifosi

Numerose le critiche verso il tecnico del Milan, che secondo i sostenitori rossoneri non ha saputo gestire al meglio i cambi in una sfida abbastanza delicata. Su Twitter c’è chi sostiene che l’unica cosa che si frappone fra il ‘Diavolo’ e lo scudetto sia proprio l’allenatore ex Fiorentina. Un altro si chiede perché non oggi la coppia Giroud-Ibrahimovic. Qualcuno ci va giù ancora più pesante, descrivendolo come un “incompetente”. Di seguito alcuni esempi.

Male leao male brahim male pioli che ha sentito troppo il match #MilanBologna — Mariano Folin (@marianofolin) April 4, 2022

pioli sei un incompetente — Krunicismo in quod con ante (@ravaaaaah) April 4, 2022

Ma cosa fa pioli — LAPONSKI♻️ (@Lapappa23) April 4, 2022