Infortunio dell’ultima ora, Pioli lo perde per Milan-Bologna

Assenza dell’ultim’ora per Stefano Pioli che dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori per il posticipo di San Siro

Potrebbe essere uno svantaggio per il Milan di Stefano Pioli giocare stasera sapendo di dover ottenere una vittoria ad ogni costo per ristabilire le distanze rispetto a Napoli ed Inter. Una pressione dettata dai rispettivi successi ottenuti dalle formazioni di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi che infiammano ulteriormente la lotta scudetto.

In vista del posticipo di questa sera contro il Bologna, il Milan non potrà fare affidamento su uno dei suoi difensori. Sicuramente non la notizia che Stefano Pioli si sarebbe aspettato a poche ore dal fischio d’inizio di San Siro. I rossoneri in questo momento sono a pari punti con il Napoli e, a parità di partite giocate, hanno un vantaggio di +3 sui cugini dell’Inter.

Perdere pezzi della propria rosa in un momento così delicato della stagione che potrebbe orientare la lotta scudetto, non è certamente il miglior modo per avvicinarsi al monday night. Va anche aggiunto che Pioli già in altre occasioni si è ritrovato in piena emergenza e spesso è riuscito a tirar comunque fuori il meglio dai suoi ragazzi.

Milan-Bologna, Romagnoli dà forfait per infortunio

In vista di Milan-Bologna Stefano Pioli non avrà dunque a disposizione Alessio Romagnoli, assente dell’ultim’ora a causa di un’infiammazione nella regione adduttoria sinistra. Difficilmente il centrale italiano sarebbe sceso in campo dal primo minuto, visto lo straordinario stato di forma della coppia Kalulu-Tomori.

In un reparto già orfano da diversi mesi di Simon Kjaer, l’infortunio del centrale italiano potrebbe pesare soprattutto nelle rotazioni da qui in avanti. A disposizione del tecnico rossonero per la retroguardia rimarrà comunque il giovane Gabbia, regolarmente presente in panchina.