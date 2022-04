Ibrahimovic-Medel, sangue in campo e accenno di rissa: cosa è successo

Finale incandescente in Milan-Bologna: scontro tra Medel e Ibrahimovic e accenno di rissa in campo

Finale incandescente di Milan-Bologna con i rossoneri all’assalto alla ricerca del gol vittoria e i rossoblù a difendersi.

In una delle azioni offensive dei padroni di casa, c’è stato uno scontro violento tra Medel e Ibrahimovic. Un testa contro testa che ha causato una ferita per entrambi. Dopo l’intervento dei rispettivi staff sanitari, lo svedese è riuscito a tornare in campo con una vistosa fasciatura in testa, mentre Medel ha dovuto alzare bandiera bianca e lasciare il campo.

A rendere ancora più incandescente il finale anche un accenno di nervosismo quando Rebic ha provato ad alzare di forza un avversario dolorante a terra. Un atteggiamento che non è piaciuto ai calciatori del Bologna con alcuni secondi di tensione prima che la situazione tornasse tranquilla.