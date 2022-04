Milan-Bologna accende la furia rossonera: “Regolamento cambiato”

Proteste del Milan per un presunto fallo subito da Giroud all’interno dell’area di rigore del Bologna: il commento di Marelli

Dopo le polemiche in Juventus-Inter, anche Milan-Bologna regala un episodio che farà discutere. E’ il contatto in area rossoblù tra Theate e Giroud.

Il difensore emiliano ha ‘abbracciato’ l’attaccante francese, ostacolandolo. Un contatto che per i rossoneri era da calcio di rigore ma che il direttore di gara Marinelli ha giudicato regolare. Dello stesso avviso anche la Var che non ha richiamato l’arbitro.

Una scelta che, oltre a non convincere il Milan, ha anche trovato in disaccordo l’ex arbitro Marelli che a ‘DAZN’ ha detto la sua sull’episodio affermando che la trattenuta sembrava netta ed evidente. Non l’ha giudicata così Marinelli che ha deciso di lasciar proseguire l’azione.

Milan-Bologna, presunto rigore su Giroud: bufera social

Non solo il Milan in campo ha reclamato il calcio di rigore per il contatto su Giroud, ma anche sui social i tifosi rossoneri non hanno gradito la decisione di Marinelli. Per un utente su Twitter nel regolamento è stato aggiunto un paragrafo che rende regolari i placcaggi, ma solo quelli ai danni dell’attaccante francese. Un altro tifoso, invece, evidenzia quella che secondo lui è un metro di giudizio diverso tra falli del Bologna e quelli del Milan.

Non ci sono altre spiegazioni, hanno aggiunto un paragrafo nel regolamento che dice che i placcaggi rugbistici sono regolari solo su Giroud#MilanBologna pic.twitter.com/vumUMc2qjk — Sballo Toure (@sballo_toure) April 4, 2022

Incredibile come i falli nostri vengano fischiati tutti ma loro possono placcare Giroud in area senza che nessuno gli dica nulla — xCandyKx (@xCandyKillerx) April 4, 2022

Rigore solare su Giroud , niente. Bene , posso anche spegnere — Alby_b11 (@alby_b11) April 4, 2022