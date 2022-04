Pioli se la prende col suo giocatore, ecco cosa è successo

Momento concitato sul finire di primo tempo di Milan-Bologna: battibecco di Pioli con un calciatore rossonero

Primo tempo complicato per il Milan contro il Bologna. I rossoneri non sono riusciti a sbloccare il match e si è andati al riposo sullo 0-0.

Proprio nei minuti finali della prima frazione di gioco, Stefano Pioli ha mostrato tutto il suo malcontento verso un proprio calciatore.

L’allenatore si è arrabbiato non poco con Bennacer, ‘colpevole’ di aver mandato fuori il pallone volontariamente per consentire i soccorsi a Dijks che era rimasto per terra. Una scelta che, evidentemente, il tecnico rossonero riteneva non corretta visto il momento del match. Così è arrivato il rimbrotto anche acceso dalla panchina diretto al centrocampista algerino.

Milan-Bologna, Pioli contro Bennacer

Ora si attende il secondo tempo di una partita in cui il Milan è chiamato a rispondere alle vittorie di Inter e Napoli per mantenere il primo posto in classifica. Non facile contro un Bologna ben disposto in campo e capace di rendersi pericoloso in almeno un paio di circostanze dalle parti di Maignan. Per i rossoneri, invece, una sola vera palla gol con un colpo di testa di Giroud respinto sulla linea da Skorupski.