Insulti a Koulibaly, reazione UFFICIALE: “Che vergogna, idioti senza cervello”

Ennesimo brutto episodio di razzismo dopo il fischio finale di Atalanta-Napoli: gli insulti a Koulibaly scatenano le reazioni ufficiali di club e istituzioni

Nella giornata di festa del Napoli a Bergamo, c’è purtroppo stato ancora spazio per un episodio molto spiacevole – l’ennesimo – appena dopo il fischio finale del match tra l’Atalanta e gli azzurri di Spalletti. La coda c’è stata alla fine dei festeggiamenti dei partenopei per tre punti pesantissimi contro una squadra forte che alimentano la corsa scudetto. Mentre il Napoli stava rientrando negli spogliatoi del Gewiss Stadium, però, dagli spalti si è udito un insulto di stampo razzista sollevarsi dalla tribuna dei tifosi nerazzurri nei confronti di Kalidou Koulibaly.

Un episodio documentato da un video che sta facendo i giro dei social e che, purtroppo, si aggiunge a un elenco troppo lungo già solo nelle ultime settimane. Le reazioni da parte dell’ambiente atalantino sono state immediate e decise, a condannare la vicenda. Come nel comunicato della società orobica di alcuni minuti fa: “Atalanta BC comunica che ogni comportamento non in linea con i principi di civiltà ed educazione, da sempre perseguiti da questo club, sarà osteggiato con forza. Non vogliamo, e lo sottolineiamo, dare visibilità a soggetti che nulla hanno a che fare con il nostro ambiente e, pertanto, senza clamori né generalizzazioni, agiremo nelle sedi competenti affinché l’immagine del club e della città di Bergamo siano tutelate”.

Atalanta-Napoli, insulti razzisti a Koulibaly: il duro comunicato del sindaco e del Senegal

Ieri dopo la partita, invece, era subito arrivato il tweet del sindaco di Bergamo Giorgio Gori a esprimere il suo dissenso per l’episodio di razzismo agli indirizzi di Kalidou Koulibaly: “Che vergogna gli insulti razzisti di alcuni tifosi dell’Atalanta oggi allo stadio. I pochi che hanno urlato non ci rappresentano, ma riescono a farci fare una pessima figura. Le scuse mie e dei bergamaschi sani agli amici del Napoli”. In serata è poi stato diffuso anche un comunicato dalla federcalcio senegalese sui propri canali social: “Come al solito alcuni tifosi bergamaschi, dall’Atalanta, hanno ribadito ancora una volta la loro sciocchezza pronunciando insulti spregevoli e razzisti rivolti al nostro capitano e leader Kalidou Koulibaly“.

“Questi idioti senza cervello – continua il durissimo comunicato del Senegal – non hanno posto in uno stadio. Forza Kalidou, il popolo senegalese ti sostiene con tutto il cuore ed è al tuo fianco, orgogliosi del tuo coraggio, del tuo essere esemplare e della tua appartenenza alla nostra razza e al nostro paese. Capitan coraggio, non ti colpiranno mai. L’hai detto tu stesso durante il ricevimento al Palazzo della Repubblica dopo la nostra vittoria della Coppa d’Africa: ‘Potranno ucciderci, ma non ci toglieranno mai l’onore‘. Il Senegal e l’Africa sono orgogliosi di te. Sei il difensore del nostro colore, della nostra identità e della nostra cultura”.