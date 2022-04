“Calcio italiano schiavo del VAR”: durissimo attacco dopo Juve-Inter

Ancora un Juventus-Inter infuocato, ricco di episodi dubbi e polemiche nel post partita. L’attacco al VAR

Il derby d’Italia non ha tradito le attese, e come al solito ci sono strascichi e polemiche nel post partita. Sono tantissimi gli episodi discussi, con il Var impegnato in diverse situazioni.

Alla ‘Domenica Sportiva’, Fulvio Collovati attacca così il VAR: “Questa partita è stata arbitrata senza personalità, sempre ad aspettare che il VAR desse l’ultimo consiglio. Purtroppo il calcio italiano è schiavo del VAR, l’arbitro ha voluto fare il protagonista”.

Infine, sull’arbitraggio di Irrati: “Otto ammonizioni, ma dove le ha viste? I giocatori non fanno altro che accentuare, se li ammonisci per simulazione vedrai che non si buttano più. L’Inter ora si rimette in gioco per lo scudetto, anche se nelle ultime sette aveva fatto sette punti. Era caduta in una crisi incomprensibile, anche stasera qualche giocatore lo ha dimostrato”.