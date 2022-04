Chiellini stroncato dopo Juve-Inter: “Antisportivo”

Nel mirino delle critiche dopo Juventus-Inter finisce anche Giorgio Chiellini, l’accusa al comportamento del capitano bianconero

Di Juventus-Inter, come al solito, si parlerà a lungo. I motivi di discussione non mancano, dalla querelle arbitrale sull’insieme di situazioni che hanno portato al gol decisivo di Calhanoglu, agli aspetti relativi al gioco, piuttosto deludenti.

Lo 0-1 consegna alla storia una lotta scudetto che ritrova l’Inter e che vede la Juventus che ora dovrà preoccuparsi soltanto di conservare il quarto posto. Una partita tesa, con numerosi episodi discutibili, dove anche l’atteggiamento dei giocatori in campo non ha aiutato l’arbitro Irrati. Tra i protagonisti in negativo, anche Giorgio Chiellini, che riceve critiche piuttosto feroci per quanto fatto sul terreno contro i nerazzurri.

Juventus-Inter, per Chiellini “sceneggiate da evitare”

Nel suo editoriale su ‘Sportmediaset’, Matteo Dotto ci va giù in maniera piuttosto pesante sul capitano della Juventus. “A quasi 38 anni e con la fascia di una società così gloriosa, farebbe meglio ad evitare certe sceneggiate. Nel corso della sua carriera, è stato più volte recidivo quanto ad antisportività e ieri il suo comportamento è stato davvero stucchevole, quando nel primo tempo ha cercato di provocare in tutti i modi con finzioni poco ‘british’ il secondo giallo a Lautaro Martinez in seguito a un normalissimo contatto di gioco, seppur falloso. Proprio ieri, Chiellini superava Scirea come presenze complessive (553 a 552) con la maglia della Juventus. Ma in quanto a doti tecniche e signorilità in campo, non confondiamo gli stracci con la seta”.