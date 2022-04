Critiche pesanti dopo Juve-Inter: “Non è stata una partita di calcio”

La sfida tra Juventus e Inter rischia di lasciare strascichi pesanti sul campionato: “Sembrava una partita degli anni sessanta”

Il Derby d’Italia non è mai una partita come le altre, per i trascorsi tra i due club e perché sono le uniche due squadre ad aver vinto lo scudetto nell’ultima decade: la partita di ieri, in ogni caso, rischia di lasciare qualche strascico.

È successo di tutto nella sfida dell’Allianz Stadium tra la Juventus e l’Inter, dal calcio di rigore sbagliato e poi fatto ribattere a Calhanoglu fino al mancato rigore su Zakaria. Tante polemiche sull’arbitraggio di Irrati, a cui Allegri non ha voluto dare spazio, mentre Rabiot ha commentato con un post su ‘Instagram’. Nella giornata di oggi sono arrivate nuove critiche che hanno coinvolto i due allenatori.

Critiche ad Allegri e Inzaghi dopo Juve-Inter: “Una gran brutta figura”

Il day after di Juventus-Inter, Arrigo Sacchi è stato intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ per analizzare il big match. L’ex commissario tecnico della Nazionale ha speso parole durissime nei confronti dei due allenatori: “Spero che non venga trasmessa all’estero, perché il calcio italiano ci fa una gran brutta figura“. La partita è stata caratterizzata dal nervosismo fin dai primi minuti, con le due squadre che si sono colpite duramente per tutti i novanta minuti.

Arrigo Sacchi, poi, continua la sua analisi: “È stata una battaglia, non una partita di calcio. La bellezza non l’ho vista, il calcio non ha certamente vinto. Errori persino banali, passaggi elementari sbagliati. Dovremmo fare uno scatto in avanti, e invece continuo a vedere pressapochismo e arretratezza”. Insomma, non si salva nulla per l’ex allenatore del Milan sulla prestazione espressa dai bianconeri e dai nerazzurri. Tirata di orecchie di Allegri e Inzaghi.