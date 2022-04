Inzaghi esulta senza voce e rilancia sullo scudetto: “Era l’occasione giusta”

L’Inter sbanca l’Allianz Stadium grazie al rigore di Calhanoglu: le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa

L’Inter risorge all’Allianz Stadium: Juve ko nel derby d’Italia, con i nerazzurri campioni d’Italia che si rilanciano nella corsa scudetto.

Simone Inzaghi, quasi senza voce, analizza il successo odierno in conferenza stampa: “Abbiamo giocato una gara molto intelligente, siamo stati sempre dentro la partita. La Juventus è una grande squadra e non gli abbiamo concesso molto: la traversa di Chiellini scaturisce da un fallo su Handanovic, solo sul palo di Zakaria abbiamo rischiato. Nella ripresa poteva fare un altro gol, abbiamo avuto un paio di situazioni pericolose con Correa e Perisic. Questa è una tappa fondamentale per proseguire nel nostro cammino in campionato”.

Juve-Inter, Inzaghi e il rilancio nerazzurro per lo scudetto

Inzaghi non fa mancare anche parole pesanti sulla corsa scudetto: “Era una serata importante, era l’occasione giusta per uscire da un momento delicato: lo avevo detto ieri, alla vigilia. Era la partita che ci voleva in questo momento, sapevano che affrontavamo un avversario forte che non perdeva in Italia dalla finale di Supercoppa contro di noi a San Siro. I ragazzi hanno interpretato molto bene la gara e sono contento per i tifosi: gli abbiamo dimostrato quanto tenessimo a questa partita”.