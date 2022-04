CMITV | Juventus, due nel mirino: “Non hanno dato nulla”

Nuova puntata della nostra Var Room nella diretta Twitch della CMIT TV all’indomani del discusso Juve-Inter

Nella Var Room della CMIT TV sono intervenuti i colleghi Graziano Campi di ‘Telelombardia’, Roberto Pavanello de ‘La Stampa’ e Pepe Ferrario di ‘Sport Mediaset’. Tema, ovviamente, i discussi episodi che hanno caratterizzato Juve-Inter di ieri sera.

I tre ospiti hanno menato duro, su tutti Pavanello, noto tifoso bianconero: “Nella partita giocata meglio in questa stagione, siamo stati sconfitti. Non c’è granché di scandalizzarsi su quanto accaduto allo ‘Stadium’, quest’anno abbiamo visto già pasticci simili. La cosa che lascia senza parole è la differente narrazione di alcuni miei colleghi. Oggi staremo commentando titoli contro arbitro e Var se avesse vinto la Juve. Ora la prossima volta, in caso di episodi a favore, non voglio un circo mediatico tutto contro i bianconeri“.

Anche lui noto tifoso juventino, Graziano Campi ha lanciato bordate anche a qualche giocatore della squadra di Allegri: “Ho visto bene la Juve, poi però bisogna mettere la palla dentro. Da parte di Vlahovic solo qualche tiro sporco, partendo da spalle alla porta fa fatica. Questo è il momento in cui bisogna valutare i giocatori che dovranno far parte del futuro. Ieri Kean non ha toccato palla e, vedi Alex Sandro, altri giocatori non hanno dato nulla. Bene invece Rabiot. Negli scontri diretti solo cinque punti contando l’Atalanta che è dietro: troppo poco, se si considera pure il Villarreal – ha sottolineato Campi – Hanno ragione Allegri e Agnelli quando dicono che l’attacco è completamente da rifare”. Sugli episodi contestati del derby d’Italia: “Mi aspetto di sentire il Var di questa partita, come per Torino-Inter. Contatto Zakaria-Bastoni? Rigore palese, il contatto avviene dentro l’area. Un altro episodio è quel Lautaro-Chiellini, con l’argentino che doveva essere buttato fuori dopo due falli di quel tipo in cui fa male all’avversario”

Pepe Ferrario, invece, ha detto che “l’Inter ha vinto come ha vinto la Juve tante partite quest’anno. La squadra di Inzaghi ha palesato di nuovo i soliti problemi. Soprattutto una carenza fisica che poi ti porta a commettere degli errori tecnici. Scudetto possibile? L’entusiasmo può supplire a questo”. Chiosa sulla Juve: “Io ora vedo una squadra molto forte che non può temere nulla nella corsa Champions“.