Juventus, nuovo dietrofront: richieste altissime

La Juventus sta lavorando alla squadra della prossima stagione, stando però attenta ai costi: nuovo dietrofont e cambio di programma

I bianconeri, dopo aver ospitato l’Inter per il Derby d’Italia, e perso a causa del rigore realizzato da Calhanoglu, si tuffano anche sul calciomercato: il futuro passerà anche da questi ultimi mesi di Serie A.

La dirigenza sta lavorando alla Juventus della prossima stagione, prendendosi la responsabilità di decisioni forti come il mancato rinnovo e il conseguente addio a parametro zero di Paulo Dybala. Un destino che potrebbe essere comune anche a Federico Bernardeschi, pure lui in scadenza di contratto, e ad altri giocatori all’interno della rosa di Massimiliano Allegri. Il piano di Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini è quello di fare spazio per degli ingaggi importanti: oggi è arrivato un altro importante dietrofront.

Il Barcellona si tira indietro | Una concorrente in meno per Rudiger

Non è un mistero che la Juventus abbia messo gli occhi su Antonio Rudiger, come vi abbiamo raccontato su queste pagine. Il centrale tedesco andrà in scadenza di contratto con il Chelsea, che al momento non può nemmeno lavorare sul rinnovo, e in estate potrebbe finire sul mercato come free-agent. Per caratteristiche, l’ex Roma sarebbe il compagno di reparto ideale di Matthijs de Ligt e il rinforzo perfetto per la retroguardia di Massimiliano Allegri.

Arrivare ad un difensore del calibro di Antonio Rudiger a parametro zero è un’occasione troppo ghiotta e, per questo, la concorrenza è spietata. In settimana l’agente del tedesco ha incontrato il Barcellona, presentando una richiesta molto importante al club catalano. Secondo quanto rivelato dal ‘Daily Express’, l’entourage dell’ex Roma avrebbe chiesto un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Una cifra considerata eccessiva dai blaugrana che, dopo aver raggiunto un accordo con Christensen e Franck Kessie, non sono disposti ad investire così tanto per un altro centrale.

Il Barcellona, quindi, si sarebbe tirato indietro dalla corsa a Rudiger. Un’ottima notizia per la Juventus che, al contrario, ha fissato proprio a 7 milioni di euro il tetto massimo per gli ingaggi: lo stesso che percepisce Vlahovic a Torino. I bianconeri restano in corsa per il tedesco e, senza i blaugrana, possono vedersela con una concorrenza più ridotta.