Juventus-Inter sfida infinita, nuovo duello per il figlio d’arte

Juventus-Inter non finisce mai, il derby d’Italia è sempre vivo anche sul mercato: la nuova sfida anche a livello di scouting

E’ andato in archivio ieri sera anche il derby d’Italia di ritorno, con un risultato importantissimo per gli equilibri dell’alta classifica. La vittoria rocambolesca per 1-0 dell’Inter in casa della Juventus rimette in corsa, anche psicologicamente, i nerazzurri per il titolo e cancella le ultime residue chances di rincorsa dei bianconeri.

Una sfida che si lascia dietro il consueto strascico di polemiche, come da tradizione, ma che non si esaurisce certo adesso. Il duello continua, infinito, anche in chiave di mercato. Saranno diversi i giocatori su cui le due squadre si affronteranno nella prossima sessione estiva. Una delle sfide più intense riguarderà sicuramente Frattesi, giocatore seguito dai nerazzurri in tempi non sospetti per il centrocampo, con la Juventus che prova a sfruttare gli ottimi rapporti con il Sassuolo per ‘rimontare’. Ma il testa a testa riguarda anche altri calciatori.

Juventus e Inter, ‘incontro’ inatteso in Francia

Sempre a centrocampo, si guarda infatti a Khephren Thuram. Il figlio minore dell’ex difensore Lilian e fratello di Marcus, attaccante del Borussia Monchengladbach, è un centrocampista classe 2001. Fisico e buona tecnica, 3 gol e 2 assist fin qui in stagione con la maglia del Nizza. Gli scout di Juve e Inter si sono ‘incrociati’ sabato all’Allianz Riviera, per la sfida tra i padroni di casa e il Rennes, come riportato da ‘Tuttosport’. Al momento sarebbe prematuro parlare di trattative, ma di certo il profilo interessa e molto ad entrambe le squadre. La ‘verifica’ dal vivo delle doti di Thuram potrebbe preludere ad un assalto nel prossimo mercato, del resto a centrocampo sia per la Juventus che per l’Inter c’è da intervenire.