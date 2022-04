Serie A, la Fiorentina non molla l’Europa: Nico Gonzalez stende l’Empoli 1-0

La Fiorentina centra una vittoria complicata ma decisamente importante nella corsa europea: decide Nico Gonzalez

Un solo gol in Fiorentina-Empoli, ma tante emozioni, colpi di scena e più di qualche polemica. I viola riescono a conquistare una vittoria di grande importanza in una partita molto complicata contro la squadra di Andreazzoli, che in trasferta è sempre osso durissimo e ha una media punti di rilievo. Tante occasioni per entrambe le squadre, ma alla fine dal ‘Franchi’ esce un 1-0 firmato da Nico Gonzalez che torna al gol dopo una vita.

Andando per ordine, nel primo tempo il vantaggio lo troverebbe addirittura l’Empoli con la rovesciata di Federico Di Francesco a porta vuota al 39′. Un pasticcio difensivo tra Saponara, Biraghi e Terracciano che però viene vanificato dall’intervento postumo del Var. Dopo l’on field review l’arbitro annulla per un fallo di Pinamonti su Terracciano. Da lì la partita si accende, sale la tensione in campo tra i giocatori anche per qualche cartellino giallo. La Fiorentina in ogni caso fa la partita, l’Empoli si difende abbastanza bene ma crea poco. Poi la svolta al 57′ con il rosso a Luperto, ammonito la seconda volta su Nico Gonzalez.

Fiorentina-Empoli 1-0: decide Nico Gonzalez ma gli ospiti recriminano

Una decisione che fa infuriare il presidente Corsi in tribuna, che chiede spiegazioni a Rocchi – seduto a pochi seggiolini di distanza – soprattutto per il primo giallo. Detto fatto, dopo il danno anche la beffa visto che sulla punizione Nico Gonzalez gira il bel cross di Biraghi. Di testa? No, di spalla. L’arbitro deve attendere il controllo del Var, ma può convalidare la rete. Tante occasioni poi per i viola, un altro gol annullato a Cabral per fuorigioco di Saponara. Si resta sull’1-0, ma basta alla Fiorentina per volare a quota 50, a un punto da Atalanta e Roma, a due dalla Lazio quinta ma con una partita in più. L’Empoli prosegue il periodo nero, resta a 33 comunque a sicuro.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Lazio# 52, Roma 51, Atalanta* 51, Fiorentina 50, Sassuolo# 43, Verona 42, Torino 38, Bologna* 33, Empoli 33, Spezia# 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana* 16

*Una partita in meno

**Due partita in meno

#Una partita in più