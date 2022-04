PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-NAPOLI 1-3: Lobotka maestro, Gasp imbrigliato

Il Napoli chiude la prima frazione in vantaggio con Insigne e Politano: De Roon la riapre per la Dea. Poi, il tris di Elmas: 1-3

PAGELLA ATALANTA

Musso 5 – Netto il suo intervento che porta al calcio di rigore trasformato da Insigne. Nulla può sullo schema Insigne-Politano dello 0-2. Nulla può sul gol di Elmas

Djimsiti 5.5 – Politano è cliente tosto: qualche difficoltà nel primo tempo, migliora nella ripresa, esce per infortunio (63′ Maehle 5.5 – Entra nell’emergenza difensiva, cambia modulo l’Atalanta)

Scalvini 6.5 – Sfiora il gol con due ottimi inserimenti nel primo tempo: prova a tenere su Insigne. Si inserisce e tiene: buona prova del 2003

Palomino 6 – Mertens gli crea grosse difficoltà con i suoi movimenti. Nella ripresa, si inverte la storia

Hateboer 5 – Prova ad incendiare la fascia, operazione non riuscita nel primo tempo. Esce al termine della frazione (46′ Miranchuk 6 – Riesce a regalare vivacità alla manovra nerazzurra)

De Roon 7 – Giostra tanti palloni, trova anche qualche incursione: annulla Zielinski. Trova anche il gol che riapre la partita

Freuler 6 – Arriva in ritardo su Zanoli: unico errore di un buon primo tempo che, però, pesa. Secondo tempo di grande dedizione (84′ Pasalic sv)

Zappacosta 6 – Controllato nelle sgasate nel primo tempo da un ottimo Zanoli, cresce nella ripresa

Koopmeiners 5 – Non riesce ad essere al centro del gioco nell’arco della gara

Malinovskyi 5 – Sua la prima grande occasione del match, con un ottimo inserimento di testa. Poi, si spegne (46′ Boga 6 – Sua la prima occasione della ripresa, mette più pepe alla manovra)

Muriel 5 – Si vede poco nei primi minuti, poi prova qualche giocata più interessante (84′ Cissé sv)

All. Gasperini 5 – Parte bene, poi perde la partita ed il confronto con Spalletti. Gli resta la Coppa

PAGELLA NAPOLI

Ospina 6.5 – Salva su Malinovskyi in avvio di gara, poi impegnato con qualche pallone complesso da gestire. Ottimi un paio di interventi nella ripresa

Zanoli 7.5 – Prima da titolare e primo quarto d’ora perfetto: chiude su Zappacosta, mette dentro il pallone per Mertens che vale il rigore, dopo una discesa di grande qualità e personalità. Gara senza nessuna paura

Juan Jesus 6.5 – Tiene bene su Muriel ma anche negli inserimenti in area, decisivo in avvio di ripresa

Koulibaly 6 – Parte con qualche disattenzione di troppo, poi torna l’abituale sogli di attenzione nel primo tempo. Errore pesante, invece, sul gol di De Roon che riapre la partita

Mario Rui 7 – Regista aggiunto della squadra, gestisce bene anche Hateboer. Partita dalle molteplici chiusure

Anguissa 6 – Scherma, ma con un pizzico di lucidità inferiore rispetto ai suoi standard: migliora col passare dei minuti. Nel secondo tempo, però, soffre il dinamismo dell’Atalanta e non copre come dovrebbe in occasione del gol

Lobotka 8 – Chiamato più a recuperare che ad impostare, riesce bene anche a strappare palloni all’Atalanta. Raddoppia, pulito e si butta nello spazio. Impressionante come riesca a non sbagliare una sola gestione. Impressionante. Miglior play del campionato al momento

Zielinski 5 – Ancora lontano da una forma eccellente: De Roon gli mette la museruola e la gara è anonima (69′ Fabian 5.5 – Non al top, ma riesce a tamponare nel pressing atalantino)

Politano 7 – Cerca sempre la giocata, buona l’intesa di catena con Zanoli. Trova anche un gran gol (59′ Elmas 7 – Entra con forza ed intelligenza: e chiude anche il match)

Mertens – Rapace nel procurarsi in avvio il calcio di rigore, mette in costante difficoltà Palomino, non regalando riferimenti (88′ Malcuit sv)

Insigne 7 – Freddo nella trasformazione dal dischetto, non sbaglia della gestione del pallone e trova un assist perfetto per Politano nello 0-2. Sofferenza nella ripresa (69′ Lozano 6.5 – Chiude su Boga e mette dentro anche l’assist per l’1-3. Ingresso importante)

All. Spalletti 7.5 – Una gara, una vittoria semplicemente fondamentale. Che dimostra anche tutto il suo valore come tecnico

PAGELLA ARBITRO

Di Bello 5.5 – Non vede un rigore netto, quello di Musso su Mertens: salvato dal Var

TABELLINO

RETI: 14′ (rig.) Mertens, 37′ Politano, 58′ De Roon, 81′ Elmas

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti (63′ Maehle), Scalvini, Palomino; Hateboer (46′ Miranchuk), De Roon, Freuler (84′ Pasalic), Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi (46′ Boga); Muriel (84′ Cissé). A disposizione: Sportiello, Pezzella, Pessina, Demiral, Mihaila, De Nipoti, Zapata. Allenatore: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (69′ Fabian); Politano (59′ Elmas), Mertens (88′ Malcuit), Insigne (69′ Lozano). A disposizione: Marfella, Idasiak, Ghoulam, Tuanzebe, Demme, Ambrosino. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (VAR: Aureliano)

AMMONITI: Palomino (A), Juan Jesus, Ospina, Anguissa, De Roon

ESPULSI: