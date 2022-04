Juventus-Inter: Inzaghi sul sicuro, Allegri regala sorprese

Juventus-Inter in campo stasera allo Stadium, le probabili formazioni di Allegri e Inzaghi: il livornese schiera una formazione all’attacco

Sfida cruciale questa sera allo Stadium tra Juventus e Inter, praticamente ad eliminazione tra bianconeri e nerazzurri. Chi perde dice di fatto addio alle chances di scudetto, con un pareggio potrebbero essere addirittura entrambe a perdere contatto in maniera definitiva dalla vetta.

I possibili schieramenti regalano qualche sorpresa. Allegri potrebbe partire lancia in resta, con un ritorno al passato sotto forma di 4-2-3-1 con Cuadrado, Dybala e Morata alle spalle di Vlahovic e il ritorno di Zakaria in mezzo. 3-5-2 classico invece per Simone Inzaghi, sostanzialmente con l’undici ‘ideale’ di questo periodo a parte Darmian in fascia in luogo di Dumfries: torna Brozovic a dettare i tempi in regia, Dzeko-Lautaro Martinez davanti.

Juventus-Inter, probabili formazioni

JUVENTUS(4-2-3-1): Szczęsny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

INTER(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.