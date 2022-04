Juve-Inter definitiva: “Fuori, così è quasi fallimento”

Il derby d’Italia si avvicina, la lotta scudetto entra nel vivo ma Juventus-Inter offre grandi spunti con i nerazzurri sull’orlo del “fallimento”

Juventus-Inter, un match che racchiude una rivalità storica e che si rinnova ogni anno in quella che è tornato a essere uno scontro scudetto. Quest’anno lo è forse solo in parte, dal momento che i bianconeri hanno diversi punti di distacco e secondo Allegri si tratta di un traguardo a cui non pensa. A differenza di Inzaghi, Spalletti e Pioli che continuano a ritenere la Juve una concorrente.

In ogni caso per entrambe è l’ultima chiamata, chi perde rischia di essere fuori. Di sicuro i bianconeri, quasi certamente anche i nerazzurri che poi potrebbero andare addirittura a -9 dal Milan, pur con la solita partita da recuperare in casa del Bologna. In questo momento è solo uno il punto di distacco tra le due squadre, Allegri può operare un sorpasso incredibile – anche se virtuale – a pensare alla situazione di qualche mese fa quando l’Inter era lanciata in vetta e la Juve arrancava fuori dalla zona Champions. Con il Napoli di scena a Bergamo con l’Atalanta, a usufruirne può essere il Milan che invece ospita domani il Bologna: “Il Milan lo vedo avanti rispetto alle altre pretendenti, gli do un 35% di possibilità con il resto da dividere tra le altre”. A parlare è Carlo Genta, giornalista e opinionista, ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Juve-Inter, Genta: “Chi perde è fuori. Delusione Dybala”

Lo stesso Genta ha poi preso in considerazione un altro fattore importante come i big match che pendono quasi tutti dalla parte del Milan. “Anche in funzione di Juventus-Inter, i rossoneri nei momenti di difficoltà hanno sempre fatto risultato negli scontri diretti. I bianconeri non ne hanno vinti e anche il Napoli ha faticato – sottolinea Genta -. In Juventus-Inter, se una delle due dovesse perdere è praticamente fuori, e aggiungo che è l’Inter ad avere maggiori pressioni, perché è la Campione d’Italia ed era dunque la favorita per lo scudetto. Quindi se dovesse perdere questo scudetto, non dico che sarà fallimento ma una grande delusione”.

Un pensiero anche Paulo Dybala, nome in vista con un possibile futuro proprio all’Inter: “Dybala all’Inter è possibile, ma non ne sono così convinto. Probabilmente non ha tutto il mercato che si aspettava. Se va via Lautaro Martinez? Io credo che i nerazzurri non vogliano privarsene e sono abbastanza coperti”.