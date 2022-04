Juventus-Inter, i convocati di Allegri: doppio ritorno

Juventus-Inter, Allegri annuncia i convocati per il derby d’Italia in programma questa sera: doppio ritorno

Una sfida decisiva per il proseguimento della stagione, in ottica scudetto e non solo. Tutti i riflettori stasera saranno puntati sull’Allianz Stadium: a Torino infatti va in scena Juventus-Inter, il derby d’Italia.

E per la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, Allegri ha ufficializzato i convocati. Tornano nella lista Zakaria ed Alex Sandro: due recuperi importanti per il tecnico bianconero che potrà quindi contare su un’opzione in più in mediana e una in più sugli esterni difensivi. Questi i convocati bianconeri, 20 giocatori in totale.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Szczesny.

Difensori: Chiellini, Alex Sandro, De Sciglio, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, Zakaria, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi.

Attaccanti: Morata, Dybala, Vlahovic, Kean.