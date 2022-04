A pochi minuti dal fischio d’inizio: Barella dall’Inter alla Juve

Juve-Inter è incrocio super anche sul mercato: la storia delle maglie invertite può continuare

Juventus-Inter è il match che probabilmente racchiude più rivalità di tutto il calcio italiano. Il derby d’Italia riapre i battenti per un super scontro che sarà in ogni caso decisivo per lo scudetto. Chi perde esce sicuramente dalla corsa al titolo, ma un pareggio rischia seriamente di far fuori entrambe.

Una rivalità che affonda le radici a diversi anni fa e che ovviamente si acuisce con le note vicende di Calciopoli che risalgono ormai a 16 anni fa. Stasera può essere fondamentale anche per i due allenatori, soprattutto per Simone Inzaghi che in queste ore ha visto addensarsi intorno a sé qualche nuvola sul suo futuro. Dopo una prima parte di stagione importante l’unica vittoria nelle ultime sette partite di campionato ha fatto storcere il naso a molti. Un crollo inspiegabile anche contro le cosiddette ‘piccole’ che ha allontanato uno scudetto decisamente alla portata dell’Inter. Ma Juve-Inter è ovviamente anche uno storico confronto di mercato, con tanti giocatori che nel passato hanno fatto il percorso dal bianconero al nerazzurro e viceversa. Basti pensare a Baggio, Cannavaro, Serena, Ibrahimovic, Vieira, Lucio o lo stesso Andrea Pirlo.

Sondaggio CM.IT | Juventus-Inter, è Barella il rinforzo per Allegri

L’ultimo può essere Paulo Dybala, che andrà via dalla Juventus da svincolato. È il grande sogno di calciomercato di Beppe Marotta, che vorrebbe riabbracciarlo stavolta con la maglia dell’Inter. La questione è anche economica, ma non solo, visto che l’argentino vuole comunque lottare per traguardi molto ambiziosi anche in Europa e la corte di squadre come Tottenham e Atletico Madrid non è da scartare. In più la Joya resterà sempre legatissimo ai tifosi bianconeri. Una pista non facile e allora ai nostri amici su Telegram abbiamo chiesto – al contrari – invece quale calciatore dell’Inter servirebbe maggiormente a Massimiliano Allegri. Tra le opzioni del nostro sondaggio Stefan de Vrij, Nicolò Barella, Lautaro Martinez o l’ultima ‘libera’, che però ha confermato ulteriormente il vincitore assoluto.

Ovvero Nicolò Barella, che ha sbaragliato la concorrenza con il 57% delle preferenze. Dietro di lui de Vrij (22%) e Lautaro Martinez (12%) con l’opzione ‘altro’ ferma al 9% e che fa registrare anche il nome di Marcelo Brozovic. Nonostante il periodo di appannamento evidente, il centrocampista azzurro ex Cagliari resta forse il vero top player europeo dell’Inter, che i tifosi juventini invidiano davvero molto a quelli nerazzurri.