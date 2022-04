Fuoco e fiamme sulla Juve: “Solo danni. Allegri lo ha rovinato”

Non ci siamo di certo annoiati guardando Juventus-Inter, partita ricca di contenuti e motivazioni che non ha tradito le attese. Non mancano polemiche e bocciature illustri

Non sono mancate di certo le emozioni questa sera allo Stadium nel big match tra Juventus e Inter che vale anche una bella fetta delle ambizioni di titolo di entrambe. Pioggia di polemiche soprattutto di natura arbitrale nel primo tempo che si è concluso col calcio di rigore prima sbagliato e poi realizzato con la ripetizione da parte di Calhanoglu. Un gol pesantissimo che a conti fatti risulta decisivo in coda ad una partita che ha visto la truppa di Allegri offrire un calcio propositivo e ricco di chance per andare in rete.

La Juventus non è riuscita però a concretizzare la supremazia creata, e si è quindi arresa alla compattezza e al cinismo dell’Inter che ha capitalizzato al massimo le chance avute a disposizione.

Juventus-Inter, la sostituzione che fa infuriare: Kean e Allegri nel mirino

Nonostante la buona prestazione offerta dalla Juventus non è mancata anche qualche timida critica nei confronti di Allegri sia per le sostituzioni tardive che per l’ingresso di Kean al posto di Morata, un cambio finito nell’occhio del ciclone dei tifosi su Twitter che non hanno perso occasione anche per evidenziare la prova di Vlahovic:

Allegri sta facendo solo danni. — Ipergiux™ 🌈 (@ipergiux) April 3, 2022

Meglio un #morata al 30% che Kean al 100% . Parere personale. #JuveInter — fabiosky (@fabioskyta) April 3, 2022

Il cambio Kean – Morata è l’apoteosi… — Carmine Tool De Filippo (@CarmineTool) April 3, 2022

Allegri è riuscito a rovinare anche Vlahovic: involuzione clamorosa#JuveInter — Valerio Natale (@Valerione76) April 3, 2022

Kean è la bandiera bianca del match, la spugna gettata sul ring.#jvtblive — Michele Fusco (@mike_fusco) April 3, 2022

La Juventus fa la migliore partita dell’anno, e perde.

Aveva ragione Allegri a farla giocare male.#JuveInter — Buddy Fox (@paninoelistino) April 3, 2022

Tanto criticato soprattutto Moise Kean dal suo ingresso in campo:

che poi perché Kean? Che si muove di più la bandierina di lui — kanye wes (@terrolandia) April 3, 2022

mi dite perché è entrato Kean? — Landuccismo (@Maatt3oo) April 3, 2022

Kean è il giocatore più scarso che io abbia mai visto — A me non interessa (@stendini97) April 3, 2022