Un fulmine si abbatte sul derby d’Italia: “Juve, hai fatto un grosso errore”

Juve-Inter è ormai alle porte e questa sera potrebbe decidere il destino dello scudetto. Attacco ai bianconeri a poche ore dalla partita

Juve-Inter non ha bisogno di grandi presentazione: è una partita a sé, la partita per il calcio italiano. E se vale lo scudetto, come già accaduto in passato, se ne parla e se ne parlerà per forza. Fino a scrivere la storia.

E se di storia si tratta, quella recente della Juve è per forza legata a Paulo Dybala. Il fuoriclasse argentino ha dimostrato in questi anni di poter trascinare i bianconeri anche in questo tipo di match. Questa volta, però, lo farà in scadenza di contratto e con un addio a giugno ormai deciso. E non era affatto scontato. Questa sera sfida quella che oggi è la sua acerrima nemica (o meglio la loro), ma che un domani potrebbe essere la sua squadra, con Beppe Marotta in agguato. Daniele Adani, commentatore sportivo e ex difensore, ha esaltato le qualità della Joya ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Paulo è un giocatore straordinario, un talento a cui devi concedere la possibilità di sbagliare. Più fiducia sente addosso e più si sente libero di poter inventare. E inventando, può incidere in maniere decisiva. Quando Dybala abbina il sacrificio al suo talento, diventa un giocatore devastante”.

Juve-Inter, Adani dalla parte di Dybala: “Errore dei bianconeri”

Adani si concentra poi sulla prestazione che potrebbe vivere l’argentino: “No, io mi aspetto da Dybala una partita ‘libera’, dove saprà mettere dentro tutto quello che è stato il suo lungo e vincente percorso con la Juventus”. Il commentatore non ha dubbi sulle qualità della Joya: “Dybala ha vinto cinque scudetti da assoluto protagonista. Questo non succede per caso, succede se sei un campione. È la cornice perfetta per vivere una notte indimenticabile. Quando è in una serata così, sembra che abbia i superpoteri“.

Inevitabilmente si passa poi a parlare del mancato rinnovo di contratto: “Ma infatti io sono rimasto molto stupito, mi aspettavo che Paulo e la Juve continuassero ancora insieme. Per me la Juve ha commesso un grosso errore: uno come Dybala, se non ce l’hai, lo cerchi. E se ce lo hai in rosa, te lo tieni stretto”.